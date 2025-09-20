Château des Roises JEP 2025 Bucey-en-Othe
Château des Roises JEP 2025 Bucey-en-Othe samedi 20 septembre 2025.
Château des Roises JEP 2025
13 rue du Chaillotat Bucey-en-Othe Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
>> Visite commentée des extérieurs (toutes les 30min)
Par les propriétaires
Samedi 15h-18h
>> Jeux médiévaux
Pratique de jeux de société et jeux d’adresse médiévaux
Samedi 15h-18h
>> Concert
Par la chorale Kalakakri airs renaissance et baroque
Samedi 18h (durée 1h)
>> Défilé aux flambeaux
En costumes historiques, dans les rues du village
Samedi 20h (durée 1h)
>> Spectacle de feu et feu d’artifice
Samedi 21h (durée 30min) .
13 rue du Chaillotat Bucey-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 6 27 42 58 55 renaissance.lesroises@laposte.net
