Château des Roises JEP 2025 Bucey-en-Othe

13 rue du Chaillotat Bucey-en-Othe Aube

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

>> Visite commentée des extérieurs (toutes les 30min)

Par les propriétaires

Samedi 15h-18h



>> Jeux médiévaux

Pratique de jeux de société et jeux d’adresse médiévaux

Samedi 15h-18h



>> Concert

Par la chorale Kalakakri airs renaissance et baroque

Samedi 18h (durée 1h)



>> Défilé aux flambeaux

En costumes historiques, dans les rues du village

Samedi 20h (durée 1h)



>> Spectacle de feu et feu d’artifice

Samedi 21h (durée 30min) .

13 rue du Chaillotat Bucey-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 6 27 42 58 55 renaissance.lesroises@laposte.net

