Château des Talleyrand Perigord de Chalais en fête Chalais

Château des Talleyrand Perigord de Chalais en fête Chalais samedi 20 septembre 2025.

Château des Talleyrand Perigord de Chalais en fête

Château de Chalais Chalais Charente

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Moins de 10ans gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites historiques en habits d’époque et danse de salon

.

Château de Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 50 64 cvinejlb@hotmail.fr

English :

Historical tours in period costume and ballroom dancing

German :

Historische Führungen in historischen Kleidern und Gesellschaftstanz

Italiano :

Visite storiche in costume d’epoca e ballo liscio

Espanol :

Visitas históricas con trajes de época y bailes de salón

