Informations pratiques

Saint-Maurice-d’Ételan

Château d’Etelan : Récital violon et piano

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Un voyage musical au Château d’Ételan ! ✨

Le Château d’Ételan vous invite à découvrir le talent et la complicité de Philippe Quesnel au violon et Odile Maes au piano.

Un récital qui traverse les époques, du baroque au romantisme, avec de grands classiques de Vivaldi, Schubert, Massenet, Fauré… et les émotions de la musique de film avec John Williams. ✨

Dans l’acoustique intimiste du château, laissez-vous emporter par un magnifique moment de musique et d’émotion !

Au programme : Vivaldi • Gluck • Schubert • Kreisler • Massenet • Fauré • Bloch • John Williams…

Festival organisé par l’Association des Amis du Parc et du Château D’Etelan .

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 87 43 30 contact@chateau-etelan.fr

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English : Château d’Etelan : Récital violon et piano

L’événement Château d’Etelan : Récital violon et piano Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme