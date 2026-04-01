Izaut-de-l’Hôtel

CHÂTEAU D’IZAUT LA FIN DES FOUILLES

SALLE DES FÊTES Izaut-de-l’Hôtel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Château d’Izaut La fin des fouilles et présentations des actions de valorisations.

Château d’Izaut la fin des fouilles et présentations des actions de valorisations.

14h Conférence sur les résultats des fouilles et le programme d’aménagement du chemin médiéval, par Thibaut Lasnier, responsable des fouilles à la salle des fêtes

16h goûter et échanges à la salle des fêtes

16h30 Visite du site avec explications des fouilles par Thibaut Lasnier, archéologue et guide conférencier gratuit RDV à la salle des fêtes .

SALLE DES FÊTES Izaut-de-l’Hôtel 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 46 21

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English :

Château d’Izaut The end of excavations and presentation of enhancement projects.

L’événement CHÂTEAU D’IZAUT LA FIN DES FOUILLES Izaut-de-l’Hôtel a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE