CHÂTEAU D’IZAUT LA FIN DES FOUILLES Izaut-de-l’Hôtel
CHÂTEAU D’IZAUT LA FIN DES FOUILLES Izaut-de-l’Hôtel samedi 18 avril 2026.
Izaut-de-l’Hôtel
CHÂTEAU D’IZAUT LA FIN DES FOUILLES
SALLE DES FÊTES Izaut-de-l’Hôtel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Château d’Izaut La fin des fouilles et présentations des actions de valorisations.
Château d’Izaut la fin des fouilles et présentations des actions de valorisations.
14h Conférence sur les résultats des fouilles et le programme d’aménagement du chemin médiéval, par Thibaut Lasnier, responsable des fouilles à la salle des fêtes
16h goûter et échanges à la salle des fêtes
16h30 Visite du site avec explications des fouilles par Thibaut Lasnier, archéologue et guide conférencier gratuit RDV à la salle des fêtes .
SALLE DES FÊTES Izaut-de-l’Hôtel 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 46 21
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English :
Château d’Izaut The end of excavations and presentation of enhancement projects.
L’événement CHÂTEAU D’IZAUT LA FIN DES FOUILLES Izaut-de-l’Hôtel a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE