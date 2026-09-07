CHÂTEAU DU GROS-TISON, Château du Gros-Tison, Thiembronne
dimanche 20 septembre 2026 · Château du Gros-Tison · Thiembronne
Informations pratiques
CHÂTEAU DU GROS-TISON Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Château du Gros-Tison Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir le Château du Gros Tison, joyau du 19ème siècle niché dans un parc d’un hectare à Thiembronne ! Les propriétaires vous acceuillent pour une visite entre histoire et nature préservée.
Château du Gros-Tison Thiembronne Thiembronne 62560 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]
Venez découvrir le Château du Gros Tison, joyau du 19ème siècle niché dans un parc d’un hectare à Thiembronne ! Les propriétaires vous acceuillent pour une visite entre histoire et nature préservée.
©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine