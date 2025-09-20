Château du Sart : Visite guidée du pigeonnier et découverte du golf Golf du Sart Villeneuve-d’Ascq

Château du Sart : Visite guidée du pigeonnier et découverte du golf 20 et 21 septembre

Gratuit – sur inscription

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, visitez le magnifique pigeonnier du 18ème siècle du château du Sart !

Un château, son parc, ses dépendances… suivez le guide ! Il vous invitera à une ascension hors du commun… le sommet du pigeonnier (1761), inscrit au titre des Monuments Historiques.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14h30.

Attention : la visite du pigeonnier se fait en empruntant des escaliers

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Ville de Villeneuve d’Ascq