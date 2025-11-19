Château du Taureau magie au temps du fort depuis Plougasnou Quai André Déan Plougasnou

Château du Taureau magie au temps du fort depuis Plougasnou

Quai André Déan Port du Diben Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Embarquez pour l’aventure à bord d’un bateau, et partez à la découverte du monument emblématique de la Baie de Morlaix ! Solidement ancré sur son roc, cette forteresse imposante a été érigée au XVIe siècle pour protéger la ville de Morlaix des invasions corsaires anglaises.

Venez découvrir autrement ce fort à la mer le temps d’une soirée magie (adaptée jeune public)

Un parchemin trouvé dans une bouteille à l’entrée du Château du Taureau va entraîner une succession de découvertes, des surprises magiques et illustrer certains moments passés en Baie de Morlaix.

Entre humour et frissons, visuels et interaction…. Jazz le magicien, transformé pour l’occasion, vous invitera à découvrir le passé de ce lieu historique à moins que tout ne soit qu’illusion.

Réservation obligatoire

– dans les offices de tourisme de Plougasnou, Carantec, Morlaix, Locquirec, Saint-Thégonnec et Guerlesquin

– par téléphone au 02 98 62 29 73

– en ligne sur www.chateaudutaureau.bzh

– à la billetterie de Carantec, plage du Kélenn

Le billet inclut la traversée aller/retour (30 min depuis Carantec, 1h30 depuis Plougasnou) et la visite avec animation d’une heure sur le Château du Taureau.

Tarifs plein pour les adultes, réduit pour les enfants de 4 à 12 ans, gratuit pour les moins de 4 ans, tarif groupe sur demande. Les chiens ne sont pas acceptés. .

Quai André Déan Port du Diben Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 62 29 73

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English : Château du Taureau magie au temps du fort depuis Plougasnou

L’événement Château du Taureau magie au temps du fort depuis Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-03-11 par OT BAIE DE MORLAIX