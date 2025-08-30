Chateau en famille Saint-Germain-de-Livet

Chateau en famille Saint-Germain-de-Livet samedi 30 août 2025.

Chateau en famille

D579 Saint-Germain-de-Livet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 16:00:00

fin : 2025-08-30 22:30:00

Date(s) :

2025-08-30

Suivez des visites ludiques du château, profitez des espaces de création artistique, lecture et de jeu et à 21h assistez à une projection du Château dans le ciel de Miyazaki !

D579 Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

English : Chateau en famille

Take fun tours of the castle, enjoy creative art, reading and play areas, and at 9pm enjoy a screening of Miyazaki’s Castle in the Sky!

German : Chateau en famille

Folgen Sie spielerischen Führungen durch das Schloss, nutzen Sie die Räume für Kunst, Lesen und Spielen und erleben Sie um 21 Uhr eine Vorführung von Miyazakis « Château dans le ciel » (Schloss im Himmel)!

Italiano :

Partecipate a divertenti tour del castello, approfittate delle aree per la creazione artistica, la lettura e i giochi, e alle 21.00 assistete alla proiezione de Il castello nel cielo di Miyazaki!

Espanol :

Realice divertidas visitas guiadas por el castillo, aproveche las zonas de creación artística, lectura y juegos, y a las 21:00 horas asista a la proyección de El castillo en el cielo, de Miyazaki

