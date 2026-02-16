Château en fête Château de Fayolle

Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-05-01

Dans le cadre de l’édition Châteaux en fête, le château de Fayolle vous propose un grand spectacle immersif L’ombre de la Marquise ! Plongez au cœur de la Belle Époque au cours de ce spectacle immersif grandeur nature animé par une centaine de comédiens costumés ! Venez vivre un moment exceptionnel, lors d’un voyage dans le temps inoubliable en 1910, en tant que témoins privilégiés de la vie du Marquis de Fayolle et de sa famille… Ce spectacle est déambulatoire à travers une partie du Château de Fayolle et de son parc. Les spectateurs seront guidés tout au long du parcours. Réservation obligatoire, par téléphone, email, en ligne ou sur place. .

Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74

English : Château en fête Château de Fayolle

As part of the Châteaux en fête event, Château de Fayolle presents an immersive show entitled L’ombre de la Marquise ! Plunge into the heart of the Belle Époque during this life-size immersive show, brought to life by a hundred costumed actors!

L’événement Château en fête Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-02-15 par Val de Dronne