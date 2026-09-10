Château en fête, Château Lapalus, Sancé

Informations pratiques

Château en fête Samedi 19 septembre, 18h00 Château Lapalus Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

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« Le mariage forcé » de Molière, par la compagnie 800 litres de paille

Une mise en scène originale où le public se retrouve devant, derrière, à gauche, à droite et inévitablement, avec les comédiens, au centre de la farce. Une proximité physique qui dépoussière l’œuvre, permettant alors une interaction directe avec le public. Energie, rires et bonne humeur garanties !

Cette pièce, très visuelle, est accessible aux enfants à partir de 7 ans. La paille pourrait bien voler pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Spectacle subventionné par le Département de Saône-et-Loire.

Profitez d’une pause gourmande pour vous régaler avec les food trucks présents et la buvette assurée par AS SANCE BASKET

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Le duo Funny Funky propose des reprises jazzy des plus grand titres d’hier et aujourd’hui. Avec un inépuisable goût pour le détournement et la spontanéité, ils vont faire groover la soirée : un 1er set d’ambiance pendant la pause food truck puis le concert à 20h.

Concert sponsorisé par la SMEE.

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Le feu d’artifice de la fête nationale annulé pour cause d’alerte sécheresse est reprogrammé ce jour-là pour terminer la soirée en beauté !

Ouverture des portes du parc à 17h30

Château Lapalus, route de Sennecé à Sancé

Entrée gratuite

Pas de parking à l’intérieur du château, utiliser les parkings du centre-bourg (place Yves Hall, place devant les commerces, salle des fêtes…)

Repli salle de sport en cas de mauvais temps

Château Lapalus route de Sennecé 71000 Sancé Sancé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 20 53 70 http://www.sance.fr https://www.sance.fr/agenda/chateau-en-fete/

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©Mairie de Sancé