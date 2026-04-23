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Château en musique au château de Sully Bligny-sur-Ouche

Château en musique au château de Sully Bligny-sur-Ouche dimanche 3 mai 2026.

Ville : 21360 Bligny-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bligny-sur-Ouche

Château en musique au château de Sully

Bligny-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Les amis du château de Sully et l’école de musique de Bligny sur Ouche donnent un concert des élèves et des professeurs au château de Sully
L’entrée au Château se fera UNIQUEMENT sur RÉSERVATION GRATUITE et OBLIGATOIRE.   .

Bligny-sur-Ouche 21360 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Château en musique au château de Sully

L’événement Château en musique au château de Sully Bligny-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Pouilly Bligny

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