Château en scène Concert, Brazakuja Trio Rue du Château 25200 Montbéliard Montbéliard

Château en scène Concert, Brazakuja Trio
dimanche 27 juillet 2025.

Rue du Château 25200 Montbéliard

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-07-27 18:00:00

Début : 2025-07-27 18:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Forró et polyphonies

Une musique lumineuse et épicée… Brazakuja fusionne les rythmes bouillonnants du Brésil et des Balkans. Un voyage coloré et festif où la danse et la musique s’entrelacent pour créer des instants aussi joyeux que poignants.

Accès libre dans la limite des places disponibles. .

Rue du Château 25200 Montbéliard
+33 3 81 99 21 49
ces-sabbar@montbeliard.com

