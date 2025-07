Château en scène Concert, Marie Reno Rue du Château 25200 Montbéliard Montbéliard

Rue du Château 25200 Montbéliard Esplanade du Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-03 18:00:00

fin : 2025-08-03

2025-08-03

Stand Up musical Nuts Productions

Entre stand-up et chanson, Marie Reno vous embarque dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant. Un spectacle avec beaucoup de styles et une plume bien aiguisée.

Réservé aux oreilles averties !

Accès libre dans la limite des places disponibles. .

Rue du Château 25200 Montbéliard Esplanade du Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 21 49 ces-sabbar@montbeliard.com

