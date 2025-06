Château en Scène concerts et spectacles Montbéliard 8 juillet 2025 20:00

Château en scène, rendez-vous phare de l’été, revient pour une troisième édition, du 8 juillet au 23 août, sur l’esplanade du Château Montbéliard Wurtemberg. Concerts et spectacles animeront les soirées estivales, dans un cadre sublimé pour l’occasion. Cette année encore, l’esplanade s’affirme comme un lieu incontournable, festif et chaleureux, où culture et convivialité se rencontrent, au cœur de Montbéliard.

La Ville de Montbéliard propose une programmation variée et gratuite, accessible à tous. Chaque représentation, choisie avec soin pour son originalité et sa qualité artistique, promet ainsi une expérience unique.

Du 8 juillet au 23 août compris.

Tous les mardis et dimanches .

Entrée libre .

Durée des spectacles 45 minutes en moyenne .

En cas d’intempéries, un repli des concerts et spectacles est prévu dans la mesure du possible. .

Esplanade du Château Montbéliard Wurtemberg

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 21 49 ces-sabbar@montbeliard.com

