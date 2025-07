Château en scène Spectacle, La 8e balle Rue du Château Montbéliard

Château en scène Spectacle, La 8e balle Rue du Château Montbéliard mardi 19 août 2025.

Château en scène Spectacle, La 8e balle

Rue du Château Esplanade du Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs

Début : 2025-08-19 19:00:00

fin : 2025-08-19 19:45:00

2025-08-19

Arts forains Zenzero e Cannella

Trois artistes au dynamisme contagieux revisitent les arts forains avec humour et acrobatie. Entre jonglage, musique live et voltige, ce spectacle trépidant vous fera rire et vous en mettra plein les yeux.

Accès libre dans la limite des places disponibles. .

Rue du Château Esplanade du Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 21 49 ces-sabbar@montbeliard.com

