Château escape game de Marzac Le Tableau perdu de Foujita Châteaux en fête

Château de Marzac Tursac Dordogne

Tarif : 14.5 – 14.5 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

14h 18h. Relevez un double défi essayer de pénétrer dans le château de Marzac et réussir à en sortir (scénario basé sur des faits historiques). Réservation obligatoire en ligne. 14,50€, 19,50€, 20,50€

Parcours Escape Game, intérieur-extérieur dans un décor historique, inhabité depuis 30 ans, aujourd’hui restauré et remeublé. Relevez un double défi Essayez de pénétrer dans le château et réussir à en sortir ! Passages secrets et pièces cachées, mécanismes, codes à percer, murmures inquiétants, indices à collecter pimenteront votre mission (scénario basé sur des faits historiques).

A voir la quasi-totalité des intérieur et extérieur du château.

Réservation obligatoire en ligne (pas d’accès sans réservation préalable). Le paiement se fait en ligne ou sur place (après réservation en ligne, sélectionnez l’option règlement sur place ).

L’animation a lieu à l’intérieur. .

Château de Marzac Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 42 58 59 leal.guyot@orange.fr

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English : Château escape game de Marzac Le Tableau perdu de Foujita Châteaux en fête

2pm 6pm. Take up a double challenge: try to get into Marzac castle and succeed in getting out (scenario based on historical facts). Online booking required. 14,50?, 19,50?, 20,50?

L’événement Château escape game de Marzac Le Tableau perdu de Foujita Châteaux en fête Tursac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère