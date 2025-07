CHÂTEAU EXPRESS Musée du Château de Mayenne Mayenne

Musée du Château de Mayenne 1 Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-10 16:00:00

fin : 2025-07-27 16:30:00

2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-19 2025-07-20 2025-07-21 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-25 2025-07-26 2025-07-27 2025-07-28 2025-07-29 2025-07-30

Le Musée du château de Mayenne abrite le palais carolingien le mieux conservé d’Europe et vous propose de découvrir des collections très rares, grâce à un parcours interactif et ludique.

Une visite express de 30 minutes avec deux thématiques au choix Le palais carolingien ou la prison.

Compris dans le tarif d’entrée.

Durée 30 minutes

À partir du 7 juillet et août

– Les lundis et vendredis à 11h et 16h

– Les mercredis à 11h (sauf les 9, 23 juillet et 20 août)

– Les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 16h (sauf 16 et 17 août) .

Musée du Château de Mayenne 1 Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

The Mayenne Castle Museum houses the best preserved Carolingian palace in Europe and offers you the opportunity to discover very rare collections, thanks to an interactive and entertaining tour.

German :

Das Schlossmuseum in Mayenne beherbergt den am besten erhaltenen karolingischen Palast in Europa und bietet Ihnen die Möglichkeit, auf einem interaktiven und spielerischen Rundgang sehr seltene Sammlungen zu entdecken.

Italiano :

Il Museo Château de Mayenne ospita il palazzo carolingio meglio conservato d’Europa e vi offre la possibilità di scoprire alcune collezioni molto rare in un tour divertente e interattivo.

Espanol :

El Museo del Castillo de Mayenne alberga el palacio carolingio mejor conservado de Europa, y le ofrece la oportunidad de descubrir algunas colecciones muy raras en un recorrido lúdico e interactivo.

