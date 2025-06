Château Gaillard La Visite de Richard Chemin de Château Gaillard Les Andelys 26 juillet 2025 20:00

Eure

Château Gaillard La Visite de Richard Chemin de Château Gaillard Château Gaillard Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 20:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-09

2025-08-23

Plongez dans le passé aux côtés de Richard Cœur de Lion !

Et si le célèbre roi anglo-normand débarquait… en 2025 ?

À Château Gaillard, vivez une visite théâtralisée unique La Visite de Richard .

Projeté dans notre époque, Richard Cœur de Lion vous raconte avec fougue les grandes étapes de sa vie son enfance, ses combats, ses passions… jusqu’au chantier grandiose de Château Gaillard, symbole de sa puissance.

Un comédien incarne le roi avec panache, mêlant humour, émotions et Histoire vivante.

Une parenthèse hors du temps, captivante et pleine de caractère, à savourer en famille ou entre amis !

Durée 1 heure

Visite conseillée à partir de 10 ans.

Réservation obligatoire, dans les offices de tourisme, par téléphone ou sur la billetterie en ligne.

Dates

Samedi 26 juillet 20h

Samedi 2 août 20h

Samedi 9 août 20h

Samedi 23 août 20h

Plongez dans le passé aux côtés de Richard Cœur de Lion !

Et si le célèbre roi anglo-normand débarquait… en 2025 ?

À Château Gaillard, vivez une visite théâtralisée unique La Visite de Richard .

Projeté dans notre époque, Richard Cœur de Lion vous raconte avec fougue les grandes étapes de sa vie son enfance, ses combats, ses passions… jusqu’au chantier grandiose de Château Gaillard, symbole de sa puissance.

Un comédien incarne le roi avec panache, mêlant humour, émotions et Histoire vivante.

Une parenthèse hors du temps, captivante et pleine de caractère, à savourer en famille ou entre amis !

Durée 1 heure

Visite conseillée à partir de 10 ans.

Réservation obligatoire, dans les offices de tourisme, par téléphone ou sur la billetterie en ligne.

Dates

Samedi 26 juillet 20h

Samedi 2 août 20h

Samedi 9 août 20h

Samedi 23 août 20h .

Chemin de Château Gaillard Château Gaillard

Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 21 31 29 information@tourisme.sna27.fr

English : Château Gaillard La Visite de Richard

Dive into the past with Richard the Lionheart!

What if the famous Anglo-Norman king landed? in 2025?

At Château Gaillard, experience a unique theatrical tour: « Richard’s Visit ».

Projected into our own time, Richard C?ur de Lion tells you all about the major stages of his life: his childhood, his battles, his passions… right up to the grandiose construction of Château Gaillard, the symbol of his power.

An actor portrays the king with panache, combining humor, emotion and living history.

A timeless interlude, captivating and full of character, to be enjoyed with family and friends!

Duration: 1 hour

Recommended for ages 10 and up.

Reservations required, at tourist offices, by telephone or via online ticketing.

Dates

Saturday, July 26, 8pm

Saturday, August 2, 8pm

Saturday, August 9, 8pm

Saturday, August 23 20h

German :

Tauchen Sie an der Seite von Richard Löwenherz in die Vergangenheit ein!

Was wäre, wenn der berühmte anglo-normannische König im Jahr 2025 an Land gehen würde?

In Château Gaillard können Sie eine einzigartige Theaterführung erleben: « La Visite de Richard ».

Richard Löwenherz wird in die heutige Zeit versetzt und erzählt Ihnen die wichtigsten Etappen seines Lebens: seine Kindheit, seine Kämpfe, seine Leidenschaften… bis hin zur grandiosen Baustelle von Château Gaillard, dem Symbol seiner Macht.

Ein Schauspieler verkörpert den König mit Schwung, indem er Humor, Emotionen und lebendige Geschichte miteinander verbindet.

Eine zeitlose, fesselnde und charaktervolle Auszeit, die Sie mit der Familie oder mit Freunden genießen können!

Dauer: 1 Stunde

Empfohlene Besichtigung ab 10 Jahren.

Reservierung erforderlich, in den Fremdenverkehrsbüros, per Telefon oder über den Online-Ticketshop.

Daten

Samstag, 26. Juli 20h

Samstag, 2. August 20h

Samstag, 9. August 20h

Samstag, 23. August 20h

Italiano :

Tuffatevi nel passato con Riccardo Cuor di Leone!

E se il famoso re anglo-normanno fosse sbarcato nel 2025?

Al Château Gaillard, sperimentate una visita teatrale unica: « La visita di Riccardo ».

Proiettato nel presente, Riccardo Cuor di Leone racconta le tappe principali della sua vita: l’infanzia, le battaglie, le passioni… fino alla grandiosa costruzione di Château Gaillard, simbolo del suo potere.

Un attore interpreta il re con brio, combinando umorismo, emozione e storia vivente.

Un intermezzo senza tempo, accattivante e pieno di carattere, da gustare in famiglia e con gli amici!

Durata: 1 ora

Consigliato ai bambini a partire dai 10 anni.

Prenotazione obbligatoria, presso gli uffici turistici, per telefono o tramite il servizio di biglietteria online.

Date

Sabato 26 luglio ore 20.00

Sabato 2 agosto ore 20.00

Sabato 9 agosto ore 20.00

Sabato 23 agosto ore 20.00

Espanol :

¡Sumérgete en el pasado con Ricardo Corazón de León!

¿Y si el famoso rey anglonormando aterrizara? en 2025?

En el Château Gaillard, disfrute de una visita teatralizada única: « La visita de Ricardo ».

Proyectado en el presente, Ricardo Corazón de León le contará las grandes etapas de su vida: su infancia, sus batallas, sus pasiones… hasta la grandiosa construcción del castillo Gaillard, símbolo de su poder.

Un actor interpreta al rey con elegancia, combinando humor, emoción e historia viva.

Un interludio intemporal, cautivador y lleno de carácter, para disfrutar en familia o entre amigos

Duración: 1 hora

Recomendado a partir de 10 años.

Reserva obligatoria en las oficinas de turismo, por teléfono o a través del servicio de venta de entradas en línea.

Fechas

Sábado 26 de julio 20:00 h

Sábado 2 de agosto 20.00 h

Sábado 9 agosto 20h

Sábado 23 de agosto 20.00 h

L’événement Château Gaillard La Visite de Richard Les Andelys a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération