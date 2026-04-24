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Château la Robertie | Visite et Dégustation Château la Robertie Rouffignac-de-Sigoulès

Château la Robertie | Visite et Dégustation Château la Robertie Rouffignac-de-Sigoulès

Château la Robertie | Visite et Dégustation Château la Robertie Rouffignac-de-Sigoulès lundi 4 mai 2026.

Lieu : Château la Robertie

Adresse : 72 chemin de, 24240 Rouffignac-de-Sigoul

Ville : 24240 Rouffignac-de-Sigoulès

Département : Dordogne

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Rouffignac-de-Sigoulès

Château la Robertie | Visite et Dégustation

Château la Robertie 72 chemin de, 24240 Rouffignac-de-Sigoul Rouffignac-de-Sigoulès Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :
2026-05-04

Visite des vignes, des chais, dégustation de différentes
cuvées en présence de la vigneronne.

Sur réservation.   .

Château la Robertie 72 chemin de, 24240 Rouffignac-de-Sigoul Rouffignac-de-Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 13 85 85 

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English : Château la Robertie | Visite et Dégustation

L’événement Château la Robertie | Visite et Dégustation Rouffignac-de-Sigoulès a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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