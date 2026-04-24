Château la Robertie | Visite et Dégustation Château la Robertie Rouffignac-de-Sigoulès
Château la Robertie | Visite et Dégustation Château la Robertie Rouffignac-de-Sigoulès lundi 4 mai 2026.
Rouffignac-de-Sigoulès
Château la Robertie | Visite et Dégustation
Château la Robertie 72 chemin de, 24240 Rouffignac-de-Sigoul Rouffignac-de-Sigoulès Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Visite des vignes, des chais, dégustation de différentes
cuvées en présence de la vigneronne.
Sur réservation. .
Château la Robertie 72 chemin de, 24240 Rouffignac-de-Sigoul Rouffignac-de-Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 13 85 85
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L’événement Château la Robertie | Visite et Dégustation Rouffignac-de-Sigoulès a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides