Château l’Eperon « Châteaux du dimanche en Fronsadais-Libournais » Vérac

701 route de Virlès Vérac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-05-25

fin : 2025-06-15

2025-05-25 2025-06-15 2025-08-17 2025-09-21

Bienvenue au Château L’Eperon !

Venez déguster nos vins et flâner dans nos vignes lors d’une visite au cœur de notre domaine.

Profitez d’un séjour authentique dans notre gîte de charme « La Maison L’Eperon », une belle demeure de 5 chambres doubles, idéale pour se retrouver en famille ou entre amis. Détendez-vous autour d’un barbecue, rafraîchissez-vous dans la piscine et profitez d’une partie de pétanque dans un cadre enchanteur.

Si vous recherchez un espace plus intime, notre gîte « L’Eperonnette » avec ses 3 chambres vous accueille face aux vignes pour un séjour tout en sérénité.

Pour une expérience encore plus mémorable, partez en pique-nique au cœur du vignoble ou laissez-vous tenter par une balade à cheval à travers nos paysages magnifiques.

AOC Bordeaux Supérieur, Bordeaux, Bordeaux Rosé, Bordeaux Blanc. .

701 route de Virlès Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 02 73 contact@chateau-leperon.com

