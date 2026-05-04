Château Masburel | Visite & dégustation Lieu-dit Masburel Fougueyrolles

Fougueyrolles

Château Masburel | Visite & dégustation

Lieu-dit Masburel CHÂTEAU Masburel Fougueyrolles Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:00:00

fin : 2026-12-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Venez profiter d’une visite dégustation au Château Masburel et découvrez l’élégance de nos vins dans un cadre authentique et chaleureux.

Sur réservation. .

Lieu-dit Masburel CHÂTEAU Masburel Fougueyrolles 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 77 73

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English : Château Masburel | Visite & dégustation

L’événement Château Masburel | Visite & dégustation Fougueyrolles a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides