Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Haut-Village Simiane-la-Rotonde

Château médiéval de Simiane-la-Rotonde

Haut-Village 1, Rue du Château Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Au sommet du village perché découvrez le château millénaire des Agoult-Simiane et sa Rotonde, une coupole à l’architecture exceptionnelle au cœur du donjon. Visites guidées possibles, contactez-nous! Entrée gratuite et livret-jeu pour les moins de 12 ans

Haut-Village 1, Rue du Château Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 73 11 34 contact@simiane-la-rotonde.fr

English :

At the top of the hilltop village, discover the thousand-year-old Agoult-Simiane castle and its Rotonde, an architecturally exceptional dome at the heart of the keep. Guided tours available, contact us! Free admission and booklet for children under 12

German :

Auf dem Gipfel des hochgelegenen Dorfes entdecken Sie das tausendjährige Schloss der Agoult-Simiane und seine Rotonde, eine architektonisch außergewöhnliche Kuppel im Herzen des Bergfrieds. Führungen sind möglich, kontaktieren Sie uns! Freier Eintritt und Spielheft für Kinder unter 12 Jahren

Italiano :

In cima al villaggio collinare, scoprite il millenario castello di Agoult-Simiane e la sua Rotonde, una cupola architettonicamente eccezionale nel cuore del mastio. Sono disponibili visite guidate, contattateci! Ingresso e libretto gratuiti per i bambini sotto i 12 anni

Espanol :

En lo alto del pueblo, descubra el castillo milenario de Agoult-Simiane y su Rotonde, una cúpula arquitectónicamente excepcional en el corazón de la torre del homenaje. Visitas guiadas disponibles, ¡consúltenos! Entrada y folleto gratuitos para menores de 12 años

