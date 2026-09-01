Informations pratiques

Montrond

Château médiéval la Tour d’Otton

Site médiéval Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du patrimoine.

Thème 2026 patrimoine en péril, raviver, résister, réimaginer.

Visites commentées à 10h et à 14h.

Elles se déroulent sur un site naturel où se mélange nature et patrimoine.

Toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet de notre association. .

Site médiéval Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 33 85 68

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English : Château médiéval la Tour d’Otton

L’événement Château médiéval la Tour d’Otton Montrond a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA