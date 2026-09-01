UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montrond

Château médiéval la Tour d’Otton Montrond

dimanche 20 septembre 2026 · Montrond

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Site médiéval
Ville
39300 Montrond
Département
Jura
Tarif

Montrond

Château médiéval la Tour d’Otton

Site médiéval Montrond Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du patrimoine.
Thème 2026 patrimoine en péril, raviver, résister, réimaginer.
Visites commentées à 10h et à 14h.
Elles se déroulent sur un site naturel où se mélange nature et patrimoine.
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet de notre association.   .

Site médiéval Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 33 85 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Château médiéval la Tour d’Otton

L’événement Château médiéval la Tour d’Otton Montrond a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA