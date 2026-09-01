Château médiéval la Tour d’Otton Montrond
dimanche 20 septembre 2026 · Montrond
Informations pratiques
Montrond
Château médiéval la Tour d’Otton
Site médiéval Montrond Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du patrimoine.
Thème 2026 patrimoine en péril, raviver, résister, réimaginer.
Visites commentées à 10h et à 14h.
Elles se déroulent sur un site naturel où se mélange nature et patrimoine.
Toutes les informations seront mises en ligne sur le site internet de notre association. .
Site médiéval Montrond 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 33 85 68
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English : Château médiéval la Tour d’Otton
L’événement Château médiéval la Tour d’Otton Montrond a été mis à jour le 2026-08-28 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA