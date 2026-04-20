Château Mondorion Lecture sous les étoiles Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Château Mondorion Lecture sous les étoiles Saint-Sulpice-de-Faleyrens vendredi 22 mai 2026.
Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Château Mondorion Lecture sous les étoiles
719 Route de Mondou Saint-Sulpice-de-Faleyrens Gironde
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22 23:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Lecture sous les étoiles de Mondorion 22 mai
Rencontre et échange avec Laure Gasparotto autrice du livre Quand l’Orient inventait le vin .
Le livre dédicacé et une bouteille de Mondorion vous seront offerts à l’issu de la rencontre.
Sur réservation uniquement 30 places disponibles ! .
719 Route de Mondou Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 34 65 05 contact.mondorion@gmail.com
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English : Château Mondorion Lecture sous les étoiles
L’événement Château Mondorion Lecture sous les étoiles Saint-Sulpice-de-Faleyrens a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Saint-Emilion