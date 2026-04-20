Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Château Mondorion Lecture sous les étoiles

719 Route de Mondou Saint-Sulpice-de-Faleyrens Gironde

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22 23:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Lecture sous les étoiles de Mondorion 22 mai

Rencontre et échange avec Laure Gasparotto autrice du livre Quand l’Orient inventait le vin .

Le livre dédicacé et une bouteille de Mondorion vous seront offerts à l’issu de la rencontre.

Sur réservation uniquement 30 places disponibles ! .

719 Route de Mondou Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 34 65 05 contact.mondorion@gmail.com

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English : Château Mondorion Lecture sous les étoiles

L’événement Château Mondorion Lecture sous les étoiles Saint-Sulpice-de-Faleyrens a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Saint-Emilion