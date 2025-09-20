Château Morange : Histoire(s) et image(s) Château Morange Saint-Denis

Château Morange : Histoire(s) et image(s) 20 et 21 septembre Château Morange La Réunion

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Arrivé à La Réunion en 1809 de Saint-Cubelzac, Jean-Baptiste Prosper Morange achète en 1853 un terrain d’une superficie de plus de 26 hectares à son beau-père Rémy Lanchon. Ce terrain s’étend de la rue Bois de Nèfles jusqu’au quartier de Montgaillard. C’est sur ce terrain qu’il fera construire ce bâtiment que l’on connait aujourd’hui sous le nom de Château Morange.

Visite guidée / visite libre du bâtiment à partir de 10h.

Contact : Domitile Simon : 0692603341

La salle de danse accueille l’exposition « Souverain(e)s en exil », qui explore le destin et l’exil à La Réunion de : Saïd Ali (Sultan des Comores), Ranavalona III (Reine de Madagascar), Thanh Thai et Vinh San (souverains d’Annam), Abdelkrim (émir du Rif). Les récits permettent de découvrir la colonisation de leurs territoires respectifs et les conditions de l’exil à La Réunion.

Visite libre à partir de 10h.

Diffusion de films d’archives tournées à La Réunion entre les années 1950 et 1960.

Durant la première décennie du règne de Napoléon III, Saint-Denis se dote de bâtiments publics et de maisons particulièrement remarquables. Caractéristique de l'architecture officielle, le château Morange est une réalisation majeure de cette période. Les plans de la maison, située sur un terrain d'environ 7 hectares, sont confiés à Victor Frappier de Montbenoît. Terminée en 1861, elle fait l'objet de la description suivante sur un acte de propriété datant de 1924 : il s'agit d'une grande maison construite en pierres couverte en métal avec cour intérieure et galeries circulaires, connue sous le nom de Château. Elle est entourée de dépendances, au sud, comprenant deux corps de bâtiments en pierres couverts en tuiles, de deux pièces chacun. A la suite, se trouve une grande longère en bois couverte en tuiles puis deux écuries construites en pierres.

