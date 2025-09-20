Chateau Morange : mapping et concert Château Morange Saint-Denis

Projection mapping et concert :

Heure : 19h30

• Lieu : Château Morange (parvis)

• Tarifs : Gratuit

Dans une approche poétique et contemplative, Clair de Pan questionne l’espace architectural à travers son histoire. Elle explore la revalorisation des bâtiments à travers le mapping, afin de redonner une texture visuelle sensible et organique à l’environnement projeté. À la croisée des interactions entre l’humain, l’architecture et la nature, le spectacle mêle rétroprojection, accompagnement musical live et mapping architectural, avec un concert de Célinn, dont la voix envoûtante se mêle aux textures sonores de BeBass, pour une proposition artistique immersive et évocatrice.

Château Morange 2 Rue du Chateau Morange, 97400 Saint-Denis, France Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 262692015498 https://www.monticket.re/lieu/chateau-morange Durant la première décennie du règne de Napoléon III, Saint-Denis se dote de bâtiments publics et de maisons particulièrement remarquables. Caractéristique de l’architecture officielle, le château Morange est une réalisation majeure de cette période. Les plans de la maison, située sur un terrain d’environ 7 hectares, sont confiés à Victor Frappier de Montbenoît. Terminée en 1861, elle fait l’objet de la description suivante sur un acte de propriété datant de 1924 : il s’agit d’une grande maison construite en pierres couverte en métal avec cour intérieure et galeries circulaires, connue sous le nom de Château. Elle est entourée de dépendances, au sud, comprenant deux corps de bâtiments en pierres couverts en tuiles, de deux pièces chacun. A la suite, se trouve une grande longère en bois couverte en tuiles puis deux écuries construites en pierres.

