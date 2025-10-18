CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE – AU CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE – CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE Meung-Sur-Loire

CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE – HALLOWEENBillet non daté valable 1 journée du 18 octobre au 2 novembre 2025 inclus selon calendrier d’ouverture du site. Informations supplémentaire : Horaires d’ouverture : De 14h à 18h Fermé les LundisDernière admission 1h avant la fermeture du site. Toute sortie est définitive.Ce billet doit être présenté lors de votre visite. En cas de réduction, un justificatif vous sera demandé.Pour Halloween, relevez le défi et affrontez vos peurs en famille ! Il y a des monstres au Château de Meung ! À travers 20 pièces décorées, partez à la rencontre des fantômes des lieux ! Oserez-vous enfiler votre plus beau costume et arpenter les salles du château mises en scène ? Attention, quelques surprises vous attendent ! Un parcours de visite effrayant où horreur et frissons seront au rendez-vous pour toute la famille ! (Déconseillé aux moins de 6 ans)Il n’y a pas que l’intérieur du château qui est hanté… Testez votre habileté dans le parcours des chevaliers (filets suspendus et parcours d’adresse)Partez à la chasse aux dragons dans le parc du château ! Et pour reprendre des forces, la taverne de la sorcière vous proposera une pause gourmande bien méritée ! (consommations à régler sur place)

CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE 16 PLACE DE MARTROI 45130 Meung-Sur-Loire 45