CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE – AU CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE – CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE Meung-Sur-Loire

CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE – AU CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE Début : 2025-11-29

CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE – NOËL 2025Billet non daté valable 1 journée, les 29 et 30 novembre, les 13, 14 et du 20 au 30 décembre 2025 inclus. (Fermé les 6, 7, 24 et 25 décembre 2025)Dernière admission 1h avant la fermeture du site – Toute sortie est définitive.Le château se transforme pour les fêtes et vous invite à vivre une aventure féérique à travers plus de 20 salles entièrement décorées et des aventures à chaque détour…Les activités en intérieur : Spectacle avec l’incroyable Lucie Lux (4 fois par après-midi), fabrication de couronne, maquillage fluo, dégustation de guimauves, château fort gonflable… et bien sûr la rencontre avec le Père Noël (jusqu’au 23 décembre). Profitez également des activités en extérieur avec les filets suspendus, la ferme des Minimes et le parcours des Dragons.La Taverne de la Mère Noël vous accueille : Vin chaud, jus de pommes chaud à la cannelle, pop-corn, boissons, gâteau, café… vous permettent de reprendre des forces pour continuer la visite ! (consommation à régler sur place)Horaires : De 14h à 18h

CHATEAU-PARC DE MEUNG-SUR-LOIRE 16 PLACE DE MARTROI 45130 Meung-Sur-Loire 45