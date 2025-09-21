Château Pergaud à Allex : visite d’un écolieu Chateau Pergaud Allex

Château Pergaud à Allex : visite d’un écolieu Chateau Pergaud Allex dimanche 21 septembre 2025.

Château Pergaud à Allex : visite d’un écolieu Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 Chateau Pergaud Drôme

Prix adulte : 3€ / Enfant : 1€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ferme-école construite au milieu du XIXe siècle, le Château Pergaud n’est pas une prouesse architecturale en soi mais réserve néanmoins une jolie découverte avec ses vieilles pierres et son parc arboré, son jardin potager…

2 visites guidées sont proposées, adaptées aux petits et grands. Possibilité de prolonger par un échange autour d’un verre

Chateau Pergaud Chateau Pergaud 26400Allex Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes https://lepergo.org/

Ferme-école construite au milieu du XIXe siècle, le Château Pergaud n’est pas une prouesse architecturale en soi mais réserve néanmoins une jolie découverte avec ses vieilles pierres et son parc son …

association le peRgo