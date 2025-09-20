Château Pierrail Explorez ses jardins! Château Pierrail Margueron

Château Pierrail Explorez ses jardins!

Château Pierrail 135 allée du Pierrail Margueron Gironde

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite devant le château, le jardin à la Française vous accueille, jardin classique d’inspiration italienne aux motifs réguliers. Tout près de la terrasse du château, c’est un paysage champêtre avec un beau point de vue sur la vallée et ses prairies. Il suffit de passer par le parc des cèdres centenaires pour arriver au théâtre de verdure. Derrière ce théâtre, vous trouverez la promenade serpentine parmi buis et topiaires.

Pour ceux qui le désirent, visite des chais et légère dégustation.

Samedi 20 et dimanche 21 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Entrée libre sur rendez-vous. .

Château Pierrail 135 allée du Pierrail Margueron 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 41 21 75 alice.pierrail@orange.fr

