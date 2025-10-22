Château raconté aux enfants Azay-le-Ferron

Azay-le-Ferron

Mercredi 2025-10-22 15:00:00

Pour les enfants… Afin d’occuper nos jeunes visiteurs, le château propose des activités pour les enfants en lien avec notre animations sur les jardins.

La première visite commence à 15h et une seconde visite est prévue à 16H30 si la première visite est complète. Durant cette visite, les enfants sont plongés dans l’histoire du château avec des costumes et une histoire abordable pour leur âge. Un goûter est prévu après cette visite. Les costumes sont prêtés par le Château et vos enfants auront la joie d’être comme de véritables châtelains ! Bien que cette visite soit dédiée aux enfant, les adultes sont les bienvenus et accompagnent les enfants . 5 .

English :

For children… To keep our young visitors occupied, the château offers activities for children in conjunction with our garden events.

German :

Für die Kinder … Um unsere jungen Besucher zu beschäftigen, bietet das Schloss Aktivitäten für Kinder an, die mit unseren Gartenanimationen in Verbindung stehen.

Italiano :

Per i bambini… Per tenere occupati i nostri piccoli visitatori, il castello propone attività per bambini in concomitanza con gli eventi del giardino.

Espanol :

Para los niños… Para mantener ocupados a nuestros jóvenes visitantes, el castillo ofrece actividades para niños en conjunción con nuestros eventos de jardín.

