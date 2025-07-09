Château Raoul & ses secrets Châteauroux

Château Raoul & ses secrets Châteauroux mercredi 20 août 2025.

Château Raoul & ses secrets

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20 16:00:00

fin : 2025-08-20 17:30:00

Date(s) :

2025-08-20

Dominant les rives de l’Indre, le Château Raoul est le symbole emblématique de Châteauroux. Cette visite guidée vous invite à plonger dans l’histoire millénaire de cette ancienne forteresse médiévale, entre architecture remarquable et secrets bien gardés.

Plongez dans l’histoire du Château Raoul à l’occasion d’une visite guidée proposée par l’office de tourisme de Châteauroux, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Indre. Habituellement fermé au public, ce site majestueux vous ouvre exceptionnellement ses portes. Vous y découvrirez l’évolution architecturale de ce château millénaire, du donjon médiéval aux aménagements plus récents, ainsi que les grandes figures qui y ont résidé. Une immersion au cœur du patrimoine castelroussin, entre histoire, anecdotes et panoramas uniques sur les rives de l’Indre. 6 .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Come and (re)discover the Château Raoul. Its history, its exterior, its two large rooms, and its more secret rooms.

German :

Entdecken Sie das Château Raoul (wieder). Seine Geschichte, sein Äußeres, seine zwei großen Säle und seine geheimeren Räume.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire lo Château Raoul. La sua storia, i suoi esterni, le sue due grandi sale e le sue stanze più segrete.

Espanol :

Venga a (re)descubrir el Château Raoul. Su historia, su exterior, sus dos grandes salas y sus habitaciones más secretas.

L’événement Château Raoul & ses secrets Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Châteauroux Berry Tourisme