Château Raoul & ses secrets

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux Indre

Dominant les rives de l’Indre, le Château Raoul est le symbole emblématique de Châteauroux. Cette visite guidée vous invite à plonger dans l’histoire millénaire de cette ancienne forteresse médiévale, entre architecture remarquable et secrets bien gardés.

Plongez dans l’histoire du Château Raoul à l’occasion d’une visite guidée proposée par l’office de tourisme de Châteauroux, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Indre. Habituellement fermé au public, ce site majestueux vous ouvre exceptionnellement ses portes. Vous y découvrirez l’évolution architecturale de ce château millénaire, du donjon médiéval aux aménagements plus récents, ainsi que les grandes figures qui y ont résidé. Une immersion au cœur du patrimoine castelroussin, entre histoire, anecdotes et panoramas uniques sur les rives de l’Indre. 6 .

Place de la Victoire et des Alliés Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Dominating the banks of the Indre, Château Raoul is the emblematic symbol of Châteauroux. This guided tour plunges you into the thousand-year history of this ancient medieval fortress, with its remarkable architecture and well-kept secrets.

German :

Das Château Raoul überragt die Ufer des Flusses Indre und ist das Wahrzeichen von Châteauroux. Diese Führung lädt Sie ein, in die tausendjährige Geschichte dieser ehemaligen mittelalterlichen Festung einzutauchen, die von bemerkenswerter Architektur und gut gehüteten Geheimnissen geprägt ist.

Italiano :

Dominando le rive dell’Indre, Château Raoul è il simbolo emblematico di Châteauroux. Questa visita guidata vi invita a scoprire la storia millenaria di questa antica fortezza medievale, con la sua notevole architettura e i suoi segreti ben custoditi.

Espanol :

Dominando las orillas del Indre, el castillo Raoul es el símbolo emblemático de Châteauroux. Esta visita guiada le invita a adentrarse en la historia milenaria de esta antigua fortaleza medieval, con su notable arquitectura y sus secretos bien guardados.

