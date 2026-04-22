Saint-Étienne-de-Lisse

Château Rol Valentin Portes Ouvertes

1550 Route de Pressac Saint-Étienne-de-Lisse Gironde

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03

Château Rol Valentin Portes Ouvertes

Du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai de 10h à 19h, les équipes du Château Rol Valentin vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Portes Ouvertes de Saint-Émilion

Alexandra, Nicolas et l’ensemble des équipes vous accueille sur 3 jours de fête pour vous faire découvrir notre quotidien.

Au programme

· Visite de notre vignoble et de notre chai gravitaire

· Dégustation de nos vins rouges et blancs

· Repas du Vigneron barbecue aux sarments de vigne avec un buffet de vin inclus

· Loterie quotidienne pour tenter de remporter une bouteille de Clos Grangeneuve Cuvée Anthologie

· Atelier pour enfant avec des jeux en libre accès et pétanque et molkky en libre accès

A très vite ! .

1550 Route de Pressac Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 13 76

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English : Château Rol Valentin Portes Ouvertes

L’événement Château Rol Valentin Portes Ouvertes Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Saint-Emilion