Château Rol Valentin Portes Ouvertes Saint-Étienne-de-Lisse
Château Rol Valentin Portes Ouvertes Saint-Étienne-de-Lisse vendredi 1 mai 2026.
Saint-Étienne-de-Lisse
Château Rol Valentin Portes Ouvertes
1550 Route de Pressac Saint-Étienne-de-Lisse Gironde
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03
Château Rol Valentin Portes Ouvertes
Du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai de 10h à 19h, les équipes du Château Rol Valentin vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées Portes Ouvertes de Saint-Émilion
Alexandra, Nicolas et l’ensemble des équipes vous accueille sur 3 jours de fête pour vous faire découvrir notre quotidien.
Au programme
· Visite de notre vignoble et de notre chai gravitaire
· Dégustation de nos vins rouges et blancs
· Repas du Vigneron barbecue aux sarments de vigne avec un buffet de vin inclus
· Loterie quotidienne pour tenter de remporter une bouteille de Clos Grangeneuve Cuvée Anthologie
· Atelier pour enfant avec des jeux en libre accès et pétanque et molkky en libre accès
A très vite ! .
1550 Route de Pressac Saint-Étienne-de-Lisse 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 40 13 76
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English : Château Rol Valentin Portes Ouvertes
L’événement Château Rol Valentin Portes Ouvertes Saint-Étienne-de-Lisse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Saint-Emilion