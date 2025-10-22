Chateau Smith Haut Lafitte Martillac

Visite de la propriété et dégustation

À seulement vingt minutes de Bordeaux, le Château Smith Haut Lafitte vous ouvre ses portes pour une immersion élégante et sensorielle dans l’univers d’un Grand Cru Classé de Graves.

Au cœur des vignes cultivées en bio-précision, la visite révèle un subtil équilibre entre tradition et innovation. Vous découvrirez le cuvier gravitaire, les chais souterrains majestueux, la tonnellerie artisanale du domaine — rare privilège — ainsi qu’un parcours artistique ponctué d’œuvres monumentales.

L’expérience se conclut par une dégustation commentée de nos vins, reflets fidèles de ce terroir d’exception et de notre quête d’excellence. Un moment suspendu, au croisement du vin, de l’art et de l’art de vivre

Réservation par mail visites@smith-haut-lafitte.com .

Château Smith Haut Lafitte Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 11 22 visites@smith-haut-lafitte.com

