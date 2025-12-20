Châteauroux, courir pour découvrir

2 place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 19:30:00

Date(s) :

2026-04-17

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Partez à la découverte de Châteauroux… autrement ! Cette visite guidée originale mêle activité physique douce et découverte du patrimoine. Accompagnés d’une coach sportive, vous vous déplacerez en courant à travers la ville et réaliserez des exercices accessibles à tous. À chaque étape, un guide rejoindra le parcours pour vous raconter l’histoire des lieux et vous révéler les anecdotes qui font la ville. Une façon dynamique, conviviale et inattendue de visiter Châteauroux ! 8 .

2 place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

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L’événement Châteauroux, courir pour découvrir Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Châteauroux Berry Tourisme