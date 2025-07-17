Châteauroux… tu ne devineras jamais ! Châteauroux

Châteauroux… tu ne devineras jamais ! Châteauroux jeudi 28 août 2025.

Châteauroux… tu ne devineras jamais !

Place Sainte-Hélène Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-28 17:00:00

fin : 2025-08-28 18:30:00

Date(s) :

2025-08-28

Parcourez Châteauroux autrement lors d’une visite insolite riche en anecdotes, légendes urbaines et faits méconnus. Entre mystères et petites histoires locales, laissez-vous surprendre par une facette inattendue de la ville, où chaque rue cache un secret.

Au fil des rues et des places, suivez votre guide pour une balade insolite au cœur de Châteauroux, où l’histoire officielle croise les petites histoires, les rumeurs et les légendes urbaines. Entre faits étonnants, personnages oubliés, lieux chargés de secrets et récits (presque) trop incroyables pour être vrais, cette visite vous dévoile une facette plus légère, parfois cocasse, de la ville. Une façon originale et pleine d’humour de (re)découvrir Châteauroux, entre patrimoine, mystère et clin d’œil à l’imaginaire populaire. 5 .

Place Sainte-Hélène Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Discover Châteauroux from a different angle on an unusual tour rich in anecdotes, urban legends and little-known facts. Between mysteries and little local stories, let yourself be surprised by an unexpected facet of the city, where every street hides a secret.

German :

Entdecken Sie Châteauroux auf eine andere Art und Weise bei einem ungewöhnlichen Rundgang, der reich an Anekdoten, urbanen Legenden und unbekannten Fakten ist. Lassen Sie sich zwischen Geheimnissen und kleinen lokalen Geschichten von einer unerwarteten Seite der Stadt überraschen, in der jede Straße

Italiano :

Scoprite Châteauroux in un tour insolito, ricco di aneddoti, leggende metropolitane e fatti poco noti. Tra misteri e piccole storie locali, lasciatevi sorprendere da un aspetto inaspettato della città, dove ogni strada nasconde un segreto.

Espanol :

Conozca Châteauroux de otra forma con un recorrido insólito repleto de anécdotas, leyendas urbanas y hechos poco conocidos. Entre misterios y pequeñas historias locales, déjese sorprender por una faceta inesperada de la ciudad, donde cada calle esconde un secreto.

L’événement Châteauroux… tu ne devineras jamais ! Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme