Châteauroux, tu ne devineras jamais !

Place Sainte-Hélène Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Parcourez Châteauroux autrement lors d’une visite insolite riche en anecdotes, légendes urbaines et faits méconnus. Entre mystères et petites histoires locales, laissez-vous surprendre par une facette inattendue de la ville, où chaque rue cache un secret.

Au fil des rues et des places, suivez votre guide pour une balade insolite au cœur de Châteauroux, où l’histoire officielle croise les petites histoires, les rumeurs et les légendes urbaines. Entre faits étonnants, personnages oubliés, lieux chargés de secrets et récits (presque) trop incroyables pour être vrais, cette visite vous dévoile une facette plus légère, parfois cocasse, de la ville. Une façon originale et pleine d’humour de (re)découvrir Châteauroux, entre patrimoine, mystère et clin d’œil à l’imaginaire populaire. 5 .

Place Sainte-Hélène Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Discover Châteauroux from a different angle on an unusual tour rich in anecdotes, urban legends and little-known facts. Between mysteries and little local stories, let yourself be surprised by an unexpected facet of the city, where every street hides a secret.

L’événement Châteauroux, tu ne devineras jamais ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme