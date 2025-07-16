Châteauroux, ville d’artistes Châteauroux

Châteauroux, ville d’artistes Châteauroux mercredi 20 août 2025.

Châteauroux, ville d’artistes

24 Place Gambetta Châteauroux Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20 17:00:00

fin : 2025-08-20 18:30:00

Date(s) :

2025-08-20

Passionnés d’histoire de l’art, venez admirer les différentes statues disséminées en ville au cours d’une nouvelle visite mettant à l’honneur nos artistes locaux. Une promenade artistique au cœur de l’espace public, entre histoire et modernité.

De nombreuses œuvres d’art ornent les rues de Châteauroux. Vous en connaissez forcément certaines, vous en avez probablement manqué quelques-unes. Au cours de cette visite guidée, partez à la rencontre de ces œuvres uniques qui façonnent le paysage urbain de la ville. De la fresque Roger Capron au bas-relief d’Alfred Janniot sans oublier les sculptures d’Ernest Nivet, cette visite insolite se clôturera par une dégustation à L’Atelier de la Poissonnerie, partenaire de cette visite. 6 .

24 Place Gambetta Châteauroux 36028 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Art history buffs, come and admire the various statues scattered around town on a new tour featuring our local artists.

German :

Wenn Sie sich für Kunstgeschichte interessieren, können Sie die verschiedenen Statuen, die in der Stadt verteilt sind, auf einem neuen Rundgang bewundern, bei dem unsere lokalen Künstler im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Gli appassionati di storia dell’arte potranno ammirare le varie statue sparse per la città grazie a un nuovo tour con i nostri artisti locali.

Espanol :

Los aficionados a la historia del arte pueden venir a admirar las diversas estatuas diseminadas por la ciudad en un nuevo recorrido protagonizado por nuestros artistas locales.

L’événement Châteauroux, ville d’artistes Châteauroux a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Châteauroux Berry Tourisme