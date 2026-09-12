Châteaux de Beauce Bicentenaire de la photographie Chartres
samedi 10 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Châteaux de Beauce Bicentenaire de la photographie
12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-10-10
À travers ses photographies en noir et blanc, Laure Hinckel transforme les silos de Beauce en véritables châteaux qui dominent les paysages ruraux.
Journaliste, photographe et traductrice, Laure Hinckel propose au prieuré Saint-Vincent une exposition consacrée au patrimoine rural et industriel de la Beauce. Ses images révèlent ces imposantes constructions, à la fois austères, singulières et monumentales, qui se dressent au milieu des champs et abritent les précieux grains de blé. Un regard poétique et original sur un patrimoine familier du paysage beauceron. .
12 Rue de la Porte Cendreuse Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Through her black-and-white photographs, Laure Hinckel transforms the silos of Beauce into veritable castles that tower over the rural landscapes.
L’événement Châteaux de Beauce Bicentenaire de la photographie Chartres a été mis à jour le 2026-08-31 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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