Châteaux de Bruniquel 19èmes rencontres des métiers d’Arts

Bruniquel Tarn-et-Garonne

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Durant 2 jours, 19 artisans d’art présenteront des œuvres originales dans les salles des deux châteaux de Bruniquel. Pour cette 19ème édition, un concert et deux spectacles à voir en famille vous seront proposés.

Un agréable moment au cœur de l’hiver !

L’occasion de passer un bon moment avec la perspective d’offrir ou de s’offrir des présents originaux et uniques à l’approche de Noël.

Un espace convivial vous accueille tout au long du week-end le temps d’une pause autour du traditionnel vin chaud, d’un thé ou de quelques pâtisseries maison.

Petite restauration pour déjeuner sur place.

Pas de CB sur place distributeur à Montricoux, à 5 kms.

Programme

Samedi 6 décembre

10h Ouverture au public

11h Apéro offert par la municipalité

11h30 Concert avec DUO MOYO

12h 14h30 Petite restauration

16h Démonstration tissage par Marjo’Laine

19h Fermeture

Dimanche 7 décembre

10h Ouverture au public

11h Marionnette et cirque LIAISON GIGOGNE Cie La Ronde des Crayons, (Durée 30′)

12h 14h30 Petite restauration

15h30 Marionnette et cirque LIAISON GIGOGNE Cie La Ronde des Crayons, (Durée 30′)

16h30 Démonstration tissage par Marjo’Laine

19h Fin des rencontres 2025 Fermeture .

Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie bruniquelmetiersdart@gmail.com

English :

For 2 days, 19 craftsmen and women will be presenting original works of art in the halls of Bruniquel’s two châteaux. This 19th edition will also feature a concert and two family shows.

German :

Zwei Tage lang werden 19 Kunsthandwerker in den Sälen der beiden Schlösser von Bruniquel ihre originellen Werke präsentieren. Ausgabe werden Ihnen ein Konzert und zwei Aufführungen für die ganze Familie angeboten.

Italiano :

Per due giorni, 19 artigiani esporranno opere d’arte originali nelle sale dei due castelli di Bruniquel. Questa 19a edizione prevede anche un concerto e due spettacoli per famiglie.

Espanol :

Durante 2 días, 19 artesanos expondrán obras de arte originales en los salones de los dos castillos de Bruniquel. Esta 19ª edición contará también con un concierto y dos espectáculos familiares.

