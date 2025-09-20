Châteaux de papier Aux Quat’Sardines Concarneau

Châteaux de papier Samedi 20 septembre, 10h00 Aux Quat’Sardines Finistère

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Présentation de découpes de papier, une collection liée au patrimoine bâti, de la mise en place du dessin au collage des feuilles de couleurs, jusqu’au fichier numérique pour un développement textile.

Aux Quat’Sardines 17 Av. du Dr Pierre Nicolas29900 Concarneau Concarneau 29900 17 avenue du docteur Nicolas Finistère Bretagne 0951141714 http://www.aux4sardines.com https://pin.it/26amGGxW5;https://www.instagram.com/anh_gloux?igsh=MWpuOTVzNHBpOWhoOQ%3D%3D&utm_source=qr;https://www.aux4sardines.com/single-post/concarneau-et-son-beffroi Artisanat d’art, technique du papier découpé depuis 2000 par Anh Gloux. L’atelier galerie développe un graphisme axé sur le patrimoine et le monde maritime. Parking

Anh Gloux