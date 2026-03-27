Châteaux en chocolat Chareil-Cintrat
Châteaux en chocolat Chareil-Cintrat dimanche 5 avril 2026.
Châteaux en chocolat
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-06 17:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Fête de Vénus en avril ! Aide Cupidon à réparer ses bêtises, éveille tes 5 sens et dépose ton offrande… La déesse de l’amour t’aidera à conquérir le cœur de l’être aimé !
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
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English :
Venus Festival in April! Help Cupid put things right, awaken your 5 senses and make your offering? The goddess of love will help you win the heart of your loved one!
L’événement Châteaux en chocolat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule