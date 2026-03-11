Châteaux en fête atelier masque Route de Mussidan Bergerac
Châteaux en fête atelier masque Route de Mussidan Bergerac samedi 25 avril 2026.
Châteaux en fête atelier masque
Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Création de masques avec Jean Maurice Bois (artiste plasticien)
Réservation recommandée.
Cette animation est prévue en intérieur.
Intérieur du château et parc.
TARIFS
7€ par enfant
Groupe de 7 enfants maximum
Restauration possible sur place. .
Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20 laurent.peslerbe@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Châteaux en fête atelier masque
L’événement Châteaux en fête atelier masque Bergerac a été mis à jour le 2026-03-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides