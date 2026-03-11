Châteaux en fête atelier masque Route de Mussidan Bergerac

samedi 25 avril 2026

Châteaux en fête atelier masque Route de Mussidan Bergerac samedi 25 avril 2026.

Châteaux en fête atelier masque

Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Création de masques avec Jean Maurice Bois (artiste plasticien)

Réservation recommandée.
Cette animation est prévue en intérieur.
Intérieur du château et parc.

TARIFS
7€ par enfant
Groupe de 7 enfants maximum

Restauration possible sur place.   .

Route de Mussidan Château Mounet-Sully Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 47 95 20  laurent.peslerbe@wanadoo.fr

