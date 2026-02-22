Châteaux en Fête Château Barrière Rue de Turenne Périgueux

Châteaux en Fête Château Barrière

Rendez-vous devant les vestiges du Château Barrière pour découvrir sous tous ses angles cette maison chevaleresque du XIIe siècle, bâtie sur les vestiges de l’ancien rempart du IVe siècle et augmentée d’un corps de logis à la mode des années 1500.

45 min | Gratuit | Réservation conseillée

RDV Château Barrière .

Rue de Turenne Château Barrière Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Châteaux en Fête Château Barrière

