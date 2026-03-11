Châteaux en fête Château Blanc Manoir Domaine des Verdiers Château Blanc Manoir Domaine des Verdier Saint-Antoine-de-Breuilh

Châteaux en fête Château Blanc Manoir Domaine des Verdiers

Château Blanc Manoir Domaine des Verdier 1356 Route des Verdiers Saint-Antoine-de-Breuilh Dordogne

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Ancien château viticole avec ses dépendances et une cale située au bord de la Dordogne. Les premiers bâtis datent de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle et l’ensemble a été achevé vers la fin du XIXe. La rénovation a débuté en 1999. L’ensemble du bâti représente environ 1500 m² de plancher entouré d’un parc de 2 hectares. Les différents bâtiments témoignent encore de l’activité passée: la maison de maître avec sa cour d’honneur, le pigeonnier, la grange avec ses crèches et l’écurie, le séchoir à tabac, l’ancien chai, le chemin de halage, une fontaine alimentée par une source se déversant dans le lavoir accolé à la cale.

Venez au Château Blanc Manoir pour découvrir un concert mêlant les textes de George Sand et la musique de Frédéric Chopin.

Réservation obligatoire. .

+33 6 09 77 50 94 boissenot.jm@gmail.com

