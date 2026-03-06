Châteaux en Fête Château de Barrière: Demonstration de vitraillistes Villamblard
Châteaux en Fête Château de Barrière: Demonstration de vitraillistes Villamblard samedi 25 avril 2026.
Châteaux en Fête Château de Barrière: Demonstration de vitraillistes
Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
Démonstration de fabrication d’un vitrail par les artistes Florine Orieux et Romane Mercier.
Le vitrail sera posé dans le château.
Exposition de leurs oeuvres (vente possible)
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, château de Barrière
Tél 06 82 14 37 67 . Taillefer .
Avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 37 67 marchanddm@aol.com
