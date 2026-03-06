Châteaux en Fête Château de Barrière: Demonstration de vitraillistes

Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Démonstration de fabrication d’un vitrail par les artistes Florine Orieux et Romane Mercier.

Le vitrail sera posé dans le château.

Exposition de leurs oeuvres (vente possible)

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h, château de Barrière

Tél 06 82 14 37 67 . Taillefer .

Avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 37 67 marchanddm@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Châteaux en Fête Château de Barrière: Demonstration de vitraillistes Villamblard a été mis à jour le 2026-03-04 par Groupe CDT 24