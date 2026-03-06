Châteaux en Fête Château de Barrière: Visite Guidée Villamblard

Châteaux en Fête Château de Barrière: Visite Guidée

Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25

Visite commentée du château, de ses collections et des extérieurs (travaux réalisés).

Nouveau le cabinet de curiosités !

10h et 15h

Réservation recommandée: 06 82 14 37 67. Taillefer .

Avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 37 67

