Châteaux en Fête Château de Barrière: Visite Guidée Villamblard
Châteaux en Fête Château de Barrière: Visite Guidée Villamblard samedi 25 avril 2026.
Châteaux en Fête Château de Barrière: Visite Guidée
Avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Visite commentée du château, de ses collections et des extérieurs (travaux réalisés).
Nouveau le cabinet de curiosités !
10h et 15h
Réservation recommandée: 06 82 14 37 67. Taillefer .
Avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 14 37 67
