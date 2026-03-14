Châteaux en Fête Château de Belet Saint-Aquilin
Châteaux en Fête Château de Belet Saint-Aquilin mercredi 22 avril 2026.
Châteaux en Fête Château de Belet
402 route de Pierre Brune Saint-Aquilin Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
VISITE DU CHATEAU
Livret de visite en main, faites le tour du château et découvrez à votre rythme les belles salles meublées du château salons, chambres, cuisine, salle à manger, ancienne bibliothèque…
Pique-nique tiré du sac dans le parc autorisé.
Animaux tenus en laisse admis.
12€ (gratuit moins de 17 ans)
Paiement en espèces ou carte de crédit.
Réservation préalable indispensable info@chateaudebelet.com .
402 route de Pierre Brune Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@chateaudebelet.com
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English : Châteaux en Fête Château de Belet
L’événement Châteaux en Fête Château de Belet Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-03-09 par Vallée de l’Isle en Périgord