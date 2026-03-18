Châteaux en Fête Château de Belet

402 route de Pierre Brune Saint-Aquilin Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

VISITE DU CHATEAU

Livret de visite en main, faites le tour du château et découvrez à votre rythme les belles salles meublées du château salons, chambres, cuisine, salle à manger, ancienne bibliothèque…

Pique-nique tiré du sac dans le parc autorisé.

Animaux tenus en laisse admis.

12€ (gratuit moins de 17 ans)

Paiement en espèces ou carte de crédit.

Réservation préalable indispensable info@chateaudebelet.com .

402 route de Pierre Brune Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine info@chateaudebelet.com

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English : Châteaux en Fête Château de Belet

L’événement Châteaux en Fête Château de Belet Saint-Aquilin a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord